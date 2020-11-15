حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 15 نوفمبر 2020

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو



الحوت



مهنيًا: قد تواجه بعض المطبّات في العمل، لكن ذلك لن يحول دون قيامك بالمهام الموكلة إليك على أكمل وجه.عاطفيًا: إذا رغبت في مساعدة الشريك، فهذا لن يكون مضرًّا، وهو سيقدر لك ذلك.صحيًا: انتبه إلى كمية اللحوم التي تتناولها، وابتعد قدر الإمكان عن الدهنيات.مهنيًا: لا تلعب بالنار مع الزملاء، لأن بعضهم لن يحتمل تصرفاتك، فيرد لك الصاع صاعين.عاطفيًا: الشريك يفرحك باقتراحاته، فيطمئن بالك ويساعدك على تجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها.صحيًا: حاول أن تتجنب الإرهاق وكثرة الجهود غير المبرّرة، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة.مهنيًا: تنفتح أمامك أبواب المساعدة، وقد تتلقى دعمًا غير متوقع، لا تبق وحيدًا بل شارك في الأنشطة.عاطفيًا: تصفية القلوب مع الشريك ليست سهلة لكنّها ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى.صحيًا: حاول أن تستعيد نشاطك وعافيتك، ورافق الأولاد في رحلاتهم ونشاطاتهم.مهنيًا: يكون الوقت ملائمًا جدًا للتفكير في مستقبل هادئ وواعد على الصعيد المهني، بانتظار تطورات مفاجئة تكون سعيدة.عاطفيًا: سوء التفاهم غالبًا ما يؤدي إلى مضاعفات قد لا تحمد عقباها، لذا، يستحسن أن تأتي المعالجات هادئة.صحيًا: إذا حاول الزملاء دعوتك إلى مرافقتهم في رحلة ترفيهية، فلا تتردد في الموافقة، فهي مفيدة لك.مهنيًا: تستاء من زميل يمارس عليك سلطة أو يتحداك أو يتوجّه إليك بكلام لا يرضيك، فلا تحقد عليه لأن الأيام كفيلة بمحاسبته.عاطفيًا: لا تتعامل مع الشريك وفقًا لمزاجيتك، فهو لا يحتمل كثرة الضغوط، وقد يبتعد سريعًا.صحيًا: تعدّ اليوجا من الرياضات التي تناسبك بما أنك تحب توسيع أفقك.مهنيًا: يفاجئك هذا اليوم أحد الزملاء بتقديم المساعدة غير المتوقعة في حل إحدى المشكلات، وهذا يسعدك كثيرًا.عاطفيًا: تحاشَ النقاش الحاد والمواقف القاسية من الشريك، ذلك بسبب ردّات الفعل التي ظهرت أخيرًا من قبلك.صحيًا: لا تكثر من استعمال الأدراج أو تسلق المرتفعات، فقلبك قد لا يتحمل ذلك.مهنيًا: يتميز هذا اليوم بالحظوظ والإيجابيات وبانطلاقة سريعة، تتحرر من القيود المعنوية وتتقدم بانشراح وقوة مصممًا على اجتياز العقبات بشجاعة.عاطفيًا: تفرض على الشريك وجهة نظرك من منطلق ثابت وبأسلوب مقنع نتيجته أفضل من السابق.صحيًا: لا تكثر من تناول المشروبات الغازية، واستعض عنها بأنواع من العصير الطبيعي.مهنيًا: قد تواجه بعض القضايا المربكة اليوم، لكنّك لا تفتقر إلى سلامة التواصل مع الآخرين.عاطفيًا: لا تجزم في أمور مصيرية وحاسمة، فقد تكون مخطئًا في بعض الأحيان وعندها لن ينفعك الندم.صحيًا: إذا أحسست أن نظرك لا يسعفك، انطلق فورًا إلى اختصاصي العيون واستشره ليصف لك العلاج المناسب.مهنيًا: حاول أن توظف جهودك في سبيل تطوير قدراتك المهنية، فهذا يكون من أولوياتك في المرحلة المقبلة.عاطفيًا: لا تضغط على الشريك كثيرًا، فهو يمر ببعض المشاكل وقد يتخذ قرارات حاسمة تجاهك.صحيًا: تستعيد نشاطك وعافيتك، وتبادر إلى القيام بمشاريع ترفيهية مع العائلة أو الأصدقاء.مهنيًا: تسوي هذا اليوم بعض الأمور العالقة على طريق اتصالاتك، وتبدو متحمسًا أكثر من العادة، ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة.عاطفيًا: تبديل في أسلوب التعامل مع الشريك، قد يسهم في توتير العلاقة بينكما، فلا تجازف لئلا تدفع الثمن.صحيًا: واظب على العمل بهدوء، وادرس خطواتك في كل ما تقوم به، وحافظ على أعصابك الباردة.مهنيًا: ابتعد عن الشكوك والأوهام، لأنّ أي خطوة ناقصة في هذا الإطار تؤدي الى ما لا تحمد عقباه.عاطفيًا: لا تهمل ضعف شخصية الشريك بل حاول أن تعززها لديه ليشعر بالثقة بالنفس وباهتمامك الكبير به في أصعب الظروف.صحيًا: تمارس بعض الرياضات الخفيفة على أمل استعادة رشاقتك على أن تتبعها بالتمارين المكثفة لاحقًا.مهنيًا: يمكن أن تتوتر الأجواء اليوم في أي لحظة، ويمكن أيضًا تثار العداوات وتسيطر على أجواء العمل.عاطفيًا: تبدّل في نهج تعاملك مع الشريك وتحاول تمتين العلاقة وتطويرها نحو الأفضل.صحيًا: أوقات فراغك ثمينة جدًا، اقتنصها لممارسة الرياضة أو أي نشاط يفيدك صحيًا.