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الثقافة

اليوم.. شعبة الإنشاد الدينى تحيى حفل مرائح نبوية وصوفية بالسحيمى

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:46 ص
بيت السحيمي
بيت السحيمي
نضال ممدوح
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يستقبل مركز إبداع بيت السحيمي بمقره الكائن بشارع المعز٬ والتابع لصندوق التنمية الثقافية٬ في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ حفل "فرقة النيل للآلات الشعبية شعبة ــ الإنشاد الديني ــ التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة العامة للفنون الشعبية.

وتُنشد الفرقة باقة من الابتهالات والتواشيح الدينية والمدائح النبوية والإنشاد الصوفي لكبار المشايخ في مصر والوطن العربي نذكر منها: "تشوقت روحي لشط الوادي، النبي صلوا عليه، أعد لنا ذكر الأحباب، مدد يا سيدة، النور مولده، المسك فاح٬ قمرا سيدنا النبي٬ النبي الغالي، يا جمال النبي، يا جمال الوجود، أني جعلتك في الوجود مُحدثي، أكاد من فرط الجمال أذوب٬ وغيرها من الأعمال الدينية المميزة".

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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