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تقارير ومتابعات

مصور «فوتوسيشن صلاح» داخل العزل: كان ذوق معانا جدًا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:05 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
هاجر رضا
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ظهرت صورة جديدة للاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، من داخل فندق العزل، إلا أن هذه الصورة كانت تعمها أجواء الفرح والسعادة.

وانتشرت صور "صلاح"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، في فندق العزل الخاص به، وضمت عريس وعروس يلتقطان صورًا مع النجم المصري وهو يقف فى شرفة الفندق.

وقال محمود موسى، صاحب سيشن العروسين برفقة "مو صلاح"، إنه لاحظ وقوف الأخير بشرفة الحجرة الخاصة به، يرتدي كمامته، فطلبوا منه التقاط الصور برفقته كنوع من أنواع الفرحة، والدعم أيضًا.

وتابع موسى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "صلاح بارك للعروسين، وقال لهم إنه كان نفسه يحضر الفرح، لكن ظروفه منعته بسبب الحجر الصحي، وإصابته بكورونا، وكان لطيفًا جدًا ولم يمانع من التقاط الصور نهائيًا".

وأكد مصور جلسة التصوير أنه كان على علم أن هذا الفندق يضم لاعبي المنتخب الوطني عندما رأى الأتوبيسات في خارج الفندق، لكن لم يتوقع وجود صلاح، "عرفته من شعره، وممانعش خالص وكان متواضعًا ومرفضش حاجة خالص".

وقدّم رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعمهم الشديد ومساندتهم لنجم الكرة محمد صلاح، متمنين له الشفاء العاجل من فيروس كورونا، مرددين العديد من الأدعية بالشفاء والتعافي من الفيروس.

جدير بالذكر أن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أكدت أن اللاعب محمد صلاح يخضع لبرتوكول علاجى مكثف للشفاء من عدوى كورونا، ورئيس اللجنة العلمية يتابع حالته على مدار الساعة وهناك رعاية طبية كاملة بمقر إقامته.

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