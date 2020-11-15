يرصد موقع "الدستور"، في هذا التقرير، سعر الريال السعودى، اليوم الأحد، 15-11-2020، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.محليًا، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.سعر الريال السعودى اليوم الأحد 15-11-2020البنك المركزي المصريسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم 4.15 جنيه للشراء، و4.15 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصريوجاء فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بنك مصروبلغ فى بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةواستقر فى بنك الإسكندرية، مسجلا 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.المصرف العربي الدوليكما سجل سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.المصرف المتحدوحقق الريال السعودى فى المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.مصرف أبوظبي الإسلاميوجاء فى مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.فى بنك التعمير والإسكانوسجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.بنك عودهووصل فى بنك عوده إلى 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.ويصدر الريال السعودي عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال.جدير بالذكر أن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.