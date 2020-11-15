رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 15-11-2020

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:51 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
طباعة
يرصد موقع "الدستور"، في هذا التقرير، سعر الريال السعودى، اليوم الأحد، 15-11-2020، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

محليًا، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 15-11-2020

البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم 4.15 جنيه للشراء، و4.15 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

وجاء فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك مصر

وبلغ فى بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

واستقر فى بنك الإسكندرية، مسجلا 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

كما سجل سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

وحقق الريال السعودى فى المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

وجاء فى مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

فى بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

بنك عوده

ووصل فى بنك عوده إلى 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

ويصدر الريال السعودي عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال.

جدير بالذكر أن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بازدراء الدين المسيحى

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

الدفعة الرابعة.. آخر أخبار وزارة القوى العاملة عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

اطمئنوا.. حالة صلاح الصحية مطمئنة جدًا.. ورئيس «علمية كورونا»: يتعافى سريعًا

الصور

image description

عباقرة مصر.. «الدستور» تحاور طلاب مدرسة الضبعة النووية

image description

بيطري أسيوط: ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

image description

كشف سقارة الأثري

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

الأكثر قراءة

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

النيابة تخلى سبيل مروان محسن

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 15-11-2020

دراسة: الخيول تشعر بنفس ألم الإنسان عند جلدها

المرضى السود بأمريكا يحصلون على رعاية أسوأ بالمستشفيات

عقار «بولى بيل» يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية

أيام زمان

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

كواليس معركة الرقابة والأزهر ضد الأبنودي وعبد الحليم بسبب أغنية «المسيح»

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
المزيد

الثقافة

بيت الشعر بالأقصر يفتتح المعرض الفنى «أحاديث الحياة»

عودة «الليلة الكبيرة» بمسرح ساحة الهناجر.. الليلة

اليوم.. شعبة الإنشاد الدينى تحيى حفل مرائح نبوية وصوفية بالسحيمى

منشورات تكوين تطرح رواية «قسم المحكومين» بالعربية