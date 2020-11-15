أسعار القطن المصرى طويل التيلة اليوم

سجل متوسط سعر القطن الأمريكي اليوم الأحد الموافق 15- 11- 2020 حوالي 1900 جنيه للقنطار، وفقًا لتسعير مزاد وزارة قطاع الأعمال العام الذي تنفذه الشركة القابضة للغزل والنسيج عبر شركة تجارة الأقطان التابعة لها والتي تدير منظومة تداول تجارة القطن الجديدة.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنفيذ مشروع قومي لخفض استيراد القطن من خلال التعاون مع بعض الوزارات في زراعة القطن قصير التيلة الذي يتم استخدامه لمصانع الملابس الجاهزة والملابس الشعبية، كما نفذت وزارة قطاع الأعمال خطة طموحة لتطوير محالج القطن.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.وتسعي مصر لزيادة الطاقة الانتاجية للمصانع في اطار العمل علي دعم الصناعة المحلية خاصة في ظل أزمة كورونا والوصول الي تخفيض الواردات ودعم الصادارات المصرية من الصناعة المحلية.