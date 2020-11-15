أسعار القطن الأمريكى اليوم الأحد 15-11-2020

سجل متوسط سعر القطن الأمريكي اليوم الأحد الموافق 15-11-2020 حوالي 69.41 دولار للقنطار وفقًا لأسعار بورصة السلع العالمية.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنفيذ مشروع قومي لخفض استيراد القطن من خلال التعاون مع بعض الوزارات في زراعة القطن قصير التيلة الذي يتم استخدامه لمصانع الملابس الجاهزة والملابس الشعبية، كما نفذت وزارة قطاع الأعمال خطة طموحة لتطوير محالج القطن.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.وتسعي مصر لزيادة الطاقة الانتاجية للمصانع في اطار العمل علي دعم الصناعة المحلية خاصة في ظل أزمة كورونا والوصول الي تخفيض الواردات ودعم الصادارات المصرية من الصناعة المحلية.