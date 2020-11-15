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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير سنغالى سابق يرد وساما فرنسيا على خلفية أزمة الرسوم المسيئة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:02 ص
أمادو تيديان وون
أمادو تيديان وون
وكالات
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قال أمادو تيديان وون، وزير الثقافة الأسبق السنغالي، إن "الدفاع عن شرف الرسول محمد" دفعه لرد وسام شرف كان يعتز به منحته إياه فرنسا، وذلك احتجاجا على أزمة الرسوم المسيئة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أوضح في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشرتها وسائل إعلام سنغالية "هذا الوسام لم يعد فيه أي تشريف".

وأضاف الوزير السينغالي السابق:"كنا ننتظر من حاكم فرنسا شيئا من حس الاعتدال، أو على الأقل ضبط النفس والأخذ بعين الاعتبار المخاطر الجيوسياسية والإستراتيجية التي تنجم عن صدامٍ مع العالم الإسلامي.. ولكن على العكس، منذ إعادة نشر الرسوم المهينة وغير المقبولة للمسلمين، قمتم بالدفاع عن هذا الانتهاك وعملتم على تحويل المذنِبين إلى أبطال محتقرين عمق الألم الذي تم التسبب فيه لمليارات من المسلمين".

ووصف أمادو تيديان وون صحيفة "شارلي إيبدو" التي نشرت كاريكاتيرا يسيء للنبي محمد بـ"صحافة مجاري صرف المياه".

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