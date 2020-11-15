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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: واشنطن لن تقف بجانب انتخابات مزورة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:50 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك مئات الآلاف من الناس يظهرون الدعم له في العاصمة واشنطن، مؤكدا أنهم لن يقفوا إلى جانب ما وصفه بأنها انتخابات "مزورة وفاسدة".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال ترامب: "سنفوز"، مؤكدا أن هؤلاء الناس لن يقفوا إزاء "سرقة هذه الانتخابات منهم"، من قبل شركة "دومينو" اليسارية، وللعديد من الأسباب الأخرى، حسب قوله.

وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر، وأعلن المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن، فوزه في الانتخابات، وهنأه العديد من رؤساء الدول.

بدوره ترامب ادعى أن الانتخابات لم تنته بعد، وهدد باللجوء إلى المحاكم، ومع ذلك، في حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض يوم الجمعة، اعترف الرئيس بأنه قد لا يبقى لفترة ولاية ثانية.

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