عودة «الليلة الكبيرة» بمسرح ساحة الهناجر.. الليلة

يعود أوبريت "الليلة الكبيرة"، والعرض المسرحى "صحينا يا سينا" في الثامنة من مساء اليوم الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن برنامج فعاليات وأنشطة قطاع شئون الإنتاج الثقافى.وتبدأ الحفلات بعزف السلام الجمهورى، يعقبه ولمدة ساعة، يستمتع جمهور المسرح برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.عقب ذلك تعرض مسرحية "صحينا يا سينا" من إنتاج فرقة الساحة المسرحية٬ وتدور أحداث العرض حول بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، وما يقدمونه من تضحيات فى سبيل أمن وسلامة الوطن، تأليف وأشعار خميس عز العرب، موسيقى وألحان حاتم عزت، البطولة للفنانين "خالد محمود، رندا إبراهيم، محمد عبد الوهاب، حسام رامي، باسم رمسيس، إبراهيم النعماني، تمثيل وغناء حاتم عزت"، ونجوم فرقة الساحة المسرحية، ملابس دكتورة نهى دراج، هيئة الإخراج شريف عزت وعيد مسعد، مخرج منفذ نادية الشويخ، إخراج عصام الشويخ.وتقام العروض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.