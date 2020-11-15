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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مصر تفوز بالمركز الثانى كأفضل وجهة للغوص فى العالم

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:45 ص
الغوص فى مصر
الغوص فى مصر
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فازت مصر بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم لعام 2020، وذلك وفقا للتصويت الذي أجرته مجلة (دايف DIVE) البريطانية لعام 2020 لاختيار أفضل وجهات ومراكز الغوص حول العالم.

وأشارت المجلة إلى أن مصر حصلت على نسبة كبيرة من الأصوات، مضيفة أنه بجانب أن البحر الأحمر في مصر لم يعد فقط أحد أفضل وجهات الغوص في العالم، إنما يقع في عشقه الكثير من ممارسي الغوص والأنشطة البحرية، لاسيما في ظل تميزه بالمياه الزرقاء الصافية والشمس الدافئة على مدار العام والشعاب المرجانية والحياة البحرية المتنوعة.

وحصلت مصر - عام 2019 - على المرتبة الثانية، كما حصدت - من قبل - عددًا من الجوائز والمواقع المتميزة عالميا في مجال الغوص، حيث حصلت شواطئ البحر الأحمر في أعوام 2008 و2009 و2010، من خلال استطلاعات الرأي في السوق الإنجليزية، على المركز الأول في رياضة الغوص والأنشطة البحرية، كما حصلت فى عام 2015 على المركز الثانى.

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