السيسى ينعى رئيس مالى الأسبق أمادو تومانى تورى

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تعازي في وفاة رئيس مالي الأسبق "أمادو توماني توري".وعبر الرئيس السيسي، خلال البرقية، عن خالص التعازي إلى الشعب المالي الشقيق وجميع الأشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس الأسبق "أمادو توري"، الذي يعد من أحد أبرز القادة الأفارقة الذين طالما نادوا بدعم المبادرات التي تعزز من استقرار دول القارة وازدهار شعوبها.وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي قال "إن مصر لن تنسى جهود الفقيد في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مصر ومالي، فضلًا عن دوره البارز في النهوض بمالي من خلال العديد من المشروعات والمبادرات التنموية في كافة المجالات.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم اسرته الكريمة الصبر والسلوان".