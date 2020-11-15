البرازيل تسجل 921 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء السبت، تسجيلها 38307 إصابات و921 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع كبير لكلا المؤشرين.وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 38307، ليصل العدد الإجمالي إلى 5848959 حالة.وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا ملموسًا لمؤشر الإصابات بالفيروس على أساس يومي، الذي بلغ في البرازيل يوم 12 نوفمبر 33207 حالات، وفي 13 نوفمبر 29070.كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 921 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 165658 حالة.وسبق أن بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البرازيل يوم 12 نوفمبر 908 حالات، وفي 13 نوفمبر 456.وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.