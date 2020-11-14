صور «صلاح» من داخل العزل تشعل «السوشيال ميديا»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لنجم مصر محمد صلاح، لاعب ليفربول، من داخل العزل الصحي، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.ونشر عدد من المستخدمين صورًا على حساباتهم ب التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها عروسان يلتقطان صورًا مع «صلاح» من غرفة الفندق الذي يقيم به.وتمنى رواد التواصل الاجتماعي الشفاء العاجل للدولي محمد صلاح والعودة سريعًا إلى الملاعب.ولم يتسن لنا التأكد من صحة الصور المنشورة على حسابات التواصل الاجتماعي والتي تم تداولها بشكل كبير مساء اليوم السبت.