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عالم

ارتفاع عدد الفارين من حرب إثيوبيا إلى السودان لـ25 ألف

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:40 م
حرب إثيوبيا
حرب إثيوبيا
محمد عمر
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ارتفع عدد اللاجئين الأثيوبيين الذين وصلوا لولايتي القضارف وكسلا في السودان إلى 24944 لاجئا حتى اليوم، جراء الحرب الدائرة في إقليم التجراي وتشنها قوات الجيش على الإقليم.

من جهته، التقى معتمد اللاجئين عبدالله سليمان ومساعد ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان يان هينس مان، اجتماعا مع المسؤولين في وزارة الصحة بالقضارف بحثوا خلاله إعانة هؤلاء اللاجئين والخطوات المطلوبة لمقابلة الزيادة المضطردة في أعدادهم، وفق وكالة أنباء السودان الرسمية «سونا».

وأوضح مساعد ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان أن الأولوية القصوى حاليا هي توفير المأوى والمأكل والمشرب لهؤلاء اللاجئين وترحيلهم لمناطق آمنة وبعيدة من الحدود، مشيرا إلى أن المفوضية تعكف على إنشاء معسكرات تتوفر فيها كافة مقومات الحياة.

وناشد معتمد اللاجئين المنظمات العالمية والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لتقديم الدعم للاجئين الفارين من الحرب محذرا من استمرار تفاقم الأوضاع.

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