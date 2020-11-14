السيسى: لن ننسى جهود «أمادو تومانى تورى» فى تعزيز العلاقات بين مصر ومالى

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تعازى فى وفاة رئيس مالي الأسبق "أمادو توماني توري"، عبر خلالها وبالإنابة عن الشعب المصرى عن خالص التعازي إلى الشعب المالي الشقيق ولكافة الأشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس الأسبق "امادو توري" الذي يعد من أحد أبرز القادة الأفارقة الذين طالما نادوا بدعم المبادرات التي تعزز من استقرار دول القارة وازدهار شعوبها.وأكد الرئيس السيسى في برقية العزاء، أن مصر لن تنسي جهود الفقيد في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مصر ومالي، فضلاً عن دوره البارز في النهوض بمالي من خلال العديد من المشروعات والمبادرات التنموية في كافة المجالات.صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.