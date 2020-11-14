صعق طفل لمس عامود إنارة في المنصورة

‎أصيب طفل بصعق كهربائي في شارع بورسعيد بمدينة المنصورة في الدقهلية مساء اليوم، عقب ملامسة عامود إنارة أثناء سيره في الأمطار الغزيرة التي شهدتها قرى ومدن المحافظة.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من الأهالي بشارع بورسعيد بالمنصورة بسبب صعق طفل بأحد أعمدة الإنارة بالشارع إثر سقوط أحد الأسلاك، وتم إلقائه لمسافة بعيدة في حالة حرجة ونُقل للمستشفى للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.‎