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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ترامب: أتعرّض لقمع صحفى

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:42 ص
ترامب
ترامب
محمد عمر
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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، وسائل الإعلام الأمريكية لتعمدها تجاهل التظاهرات الحاشدة التي خرجت داعمة له ضد ما أسماه بتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه الديمقراطي "جو بايدن".

وقال ترامب، في تصريح عبر حسابه على موقع "تويتر" مساء اليوم، إن شبكة "فوكس نيوز" والتي كانت داعمة له وكذلك شبكات الأخبار الكاذبة تتجاهل هذه التجمعات الضخمة.

وكشف ترامب عن وسائل الإعلام الأمريكي بدلًا من أن تظهر الحجم الحقيقي والضخ لهذه التظاهرات، تجعل مراسليهم ينقلون صورًا من شوارع شبه خالية، مشيرا إلى أنه يتعرض لقمع من قبل الصحافة.

وأكد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن مئات الآلاف من الأمريكيين خرجوا في تظاهرات حاشدة اليوم في العاصمة واشنطن لإعلان دعمهم له ورفضه للانتخابات الرئاسية المزورة.

واحتشد أنصار ترامب، وسط واشنطن، للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية، بعد الإعلان عن فوز جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 4 سنوات.

ومنذ إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز بايدن وجه ترامب، اتهامه للحزب الديمقراطي بتزوير الانتخابات الأمريكية الأخيرة، مؤكدًا أنه سيلجأ للقضاء والمحكمة العليا للتحقق من نتائج الانتخابات.

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