على الحجار: «والدي سر حالة الحب بيني وبين كل اللي بشتغل معاهم»

أكد الفنان علي الحجار، أن الموسيقار محمود سرور أحد أهم الموسيقين العرب الذين لهم بصمة واضحة في الموسيقى، وقدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة ولا زال لديه المزيد من الإبداع والتميز.وقال الحجار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «TEN»، إن سر حالة الحب التي تجمعه مع من يعملون معه تأتي نتيجة ما تعلمه من والده، مضيفا: "والدي سر حالة الحب دي كنت بشوفه أنا وأخويا بيعمل أيه وبنحاول نلقط منه ونتعلم من غير ما يقولنا أعملوا كذا أو خلوا كذا حتى في حبه للناس كنا بنعمل زيه".وأضاف أنه نجح خلال الفترة الأخيرة في إقناع الموسيقار محمود سرور في التحضير لأغنية جديدة تحمع بينهما، وسيتم الانتهاء منها قريبا.