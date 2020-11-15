المليشيات التركية تعتدى على المتظاهرين السوريين بعفرين

لاحقت المليشيات التركية، السبت، المتظاهرين من المواطنين السوريين بمدينة عفرين شمالي البلاد، فى احتجاجات تطالب بتحسين الوضع المعيشي في المدينة والاعتراض على انتهاكات القوات والميلشيات التابعة لأنقرة.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، أن حملة اعتقالات نفذتها الفصائل الموالية لتركيا، في بلدة راجو بريف عفرين، طالت مواطنين تظاهروا ظهر السبت، مطالبين بإصلاحات خدمية في المنطقة، حيث تمكنت الفصائل من اعتقال عدد من المدنيين، واقتادتهم إلى مقراتها العسكرية.وكانت عفرين شهدت، استنفارًا عسكريًا للفصائل الموالية لتركيا، إثر اعتداء عنصر من ميلشيا أحرار الشرقية على آخر من فصيل السلطان مراد في مدينة عفرين، بالضرب ومصادرة سلاحه، لأسباب شخصية وفق ما أفادت به مصادر أهلية في المنطقة.وكان المرصد السوري قد رصد، في 7 نوفمبر الجاري، اعتداء عناصر الشرطة العسكرية الموالية لتركيا على ناشط وقائد كتيبة عسكرية ضمن الفصائل الموالية لتركيا، بالضرب المبرح، وهو مهجر من حمص إلى عفرين، كما تمت ملاحقة زميله الآخر وهو مهجر من محافظة درعا.