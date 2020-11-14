جار النبي الحلو: رحيل الكفراوي أفقدني سندًا حقيقيًا

أعرب الكاتب والأديب جار النبي الحلو، عن خالص حزنه في وفاة صديقة الكابت والقاص الكبير سعيد الكفراوي، أحد أفراد "شلة المحلة الأدبية" التي أثرت الحياة الثقافية المصرية، قائلا: بوفاته فقدت سندا حقيقيا وصديقا وفيا.وأضاف جار النبي الحلو، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذا على فضائية «TEN»، أن اليوم انتهت رحلة سعيد الكفراوي في الدنيا لكنه سيظل بإبداعه ونتاجه الأدبي وقصصه القصيرة نقرأ له ونتعلم منه.واوضح أن سعيد الكفراوي كان قاصا مبدعا وحكاء متميز قادر على أن يكسب حكاياته نوعا من المتعة التي تجعل من يقرأ له يصمم على استكمال القراءة.وأشار إلى أنه بوفاة سعيد الكفراوي فقد سندا حقيقيا له في الحياة كان بينهما سر من أسرار المحبة والإخلاص، لافتا إلى أن سعيد الكفراوي كان دائم السؤال عن جميع أفراد أسرته والوقوف بجانبه في جميع المناسبات.