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الثقافة

المنسي قنديل: سعيد الكفراوي أفضل كتاب القصة القصيرة الذين تحدثوا عن الريف

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:24 م
المنسي قنديل
المنسي قنديل
ايهاب مصطفى
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أكد الكاتب والروائي محمد المنسي قنديل، أنه بوفاة سعيد الكفراوي خسرت الثقافة العربية واحدا من أفضل كتاب القصة القصيرة، القصيرة الذين تحدثوا عن الريف المصري، حيث كان يطرح كل أسئلة الوجود العميقة ويتناول كل تلك التفاصيل بعمق ودقة.

وأضاف المنسي قنديل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «TEN»، أن سعيد الكفراوي كان صديقا غير عاديا، حيث كانت بدايتهم في مدينة المحلة خلال بداية تكوين شلة المحلة الثقافية التي أثرت الحياة الثقافية المصرية.

وأوضح المنسي قنديل، أن سعيد الكفراوي، كان يفضل الغير عن نفسه ويجود بماله وجهده ووقته لخدمة الآخرين ومساعدتهم والوقوف بجانبهم، مشيرا إلى أن سعيد الكفراوي تعلم منه الكثير لكونه لم يدخر جهدا عن أحد.

وأشار إلى أنهما اشتركا من فترة قريبة في ندوة في إحدى المكتبات، وخلال الندوة تحدث بكل حماس وحيوية كأنه تعافى من مرضه، لكنها كانت إفاقة ما قبل الوفاة.

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