غدًا.. «الكاثوليكية» تحتفل بالسيامة الأسقفية للبطريرك إبراهيم إسحق

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحتفل غدا الخامس عشر من شهر نوفمبر، بالسيامة الأسقفية للبطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "وبهذه المناسبة يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر التهنئة لغبطته متمنيًا له وافر الصحة، والنعم الإلهية من الروح القدس؛ لإتمام رسالته المقدسة".