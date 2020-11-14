«الروم الأرثوذكس» تنعى رئيس مجلس وكلاء كنيسة القديس نيقولاوس

نعى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، المهندس إيليا زاخورا رئيس مجلس وكلاء كنيسة القديس نيقولاوس في مصر الجديدة.وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "على رجاء القيامة وببالغ الحزن والأسى ننعي المهندس إيليا زاخورا رئيس مجلس وكلاء كنيسة القديس نيقولاوس في مصر الجديدة، داعين الله أن يسكنه ملكوته، وأن يهب أسرته التعازي السماوية".