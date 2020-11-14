غدًا.. حفلات «القومية للفنون الشعبية» بقبة الغورى والبالون

تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، اعتبارا من غد الأحد، مجموعة من الحفلات على مركز إبداع قبة الغورى، ومسرح البالون بالعجوزة، تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.تقدم الفرقة حفلة فى الثامنة من مساء غد الأحد، بمركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب، أما على مسرح البالون بالعجوزة، فتقدم الفرقة ٤ حفلات فى التاسعة مساء بالفترة من ١٨ حتى ٢١ نوفمبر الجارى.وعن برنامج الحفل، قال المخرج هانى النابلسى، مدير عام الفرقة، إنه يتضمن مجموعة من أشهر استعراضات الفرقة منها "الموشح، المجوز، أغانى البنات، فتوات قبلى، الحجالة، الحصان، الغوازى، المانبوطى، التنورة"، مضيفا أنه سيتم تصوير إحدى حفلات مسرح البالون، لعرضها أون لاين على قناة اليوتيوب لوزارة الثقافة.