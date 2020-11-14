مصرع شخص وتحطم سيارتين فى انهيار برج حمام بالدقهلية

‎لقى شخص مصرعه وأصيب آخر وتحطمت سيارتين بالدقهلية، مساء اليوم السبت، إثر انهيار برج حمام وسقوطه من أعلى منزل بسبب الأمطار الرعدية والرياح الشديدة التى تعرضت لها المحافظة.‎تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية بانهيار برج حمام بصاحبه وسقوطه من الدور الخامس بمنطقة الحسينية دائرة قسم أول المنصورة، بسبب الرياح والأمطار الرعدية الغزيرة.و‎انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين انهيار برج الحمام بالكامل فى شارع يوسف البغدادى المتفرع من منطقة الحسينية وكان بداخله صاحبه ويدعى محمد حسان، 72 سنة، على المعاش، والذى سقط أسفل أنقاض البرج وبإخراجه تبين مصرعه كما تسبب فى إصابة أحد المارة الذى تصادف مكانه بالمكان وكذلك تحطم سيارتين.‎وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج.