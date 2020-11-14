ضبط 51 قضية تموينية خلال 48 ساعة فى أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط عدد من القضايا التموينية في أسواق المحافظة، خلال حملة موسعة في اليومين الماضيين.وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 51 قضية تموينية، وهم كالتالي: 11 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و4 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و6 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، بالإضافة إلى 16 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و14 قضية عدم حمل شهادة صحية.وتحررت المحاضر اللازمة بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها.