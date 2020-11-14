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عالم

موسكو تسجل 75 وفاة جديدة بكورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:29 م
كورونا في موسكو
كورونا في موسكو
عبير سليم
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، مقابل 69 أمس الجمعة.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، بحسب ما نقلت شبكة روسيا اليوم، بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 75 حالة، مقابل 71 في إحصائية الأربعاء، و70 في بيانات الخميس، و69 الجمعة.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت إلى 7787 شخصا، بعد أن كانت 7712 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 503943 إصابة مؤكدة، بينها 363347 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أسابيع ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية السبت 6427 حالة بعد أن تراجعت هذه الحصيلة إلى أقل من 600.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 22702 إصابة و391 وفاة، في وقت لم تنجز فيه الدفعات الأولى من اللقاح المنتظر.

وأعلنت السلطات الروسية في وقت سابق عن إمكانية بدء التلقيح الجماعي ضد الفيروس خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر.

وحاليا تعتبر روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، وهناك مصلان في الوقت الراهن تم تسجيلهما في البلاد الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

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