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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ترامب يجدد ثقته فى الفوز بالرئاسة ويحتفى بمسيرات داعمة له

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:45 م
مسيرات داعمة لترامب
مسيرات داعمة لترامب
محمد عمر
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جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، ثقته في الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، رغم إعلان وسائل الإعلام فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بنسبة كبيرة.

وقال ترامب في تغريدة مساء اليوم عبر حسابه على موقع تويتر "إنه سيفوز"، وذلك في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية.

وأرفق ترامب مقطعا مصورا مع هذه التغريدة يظهر جانبا من الحشود التي تجمعت في ساحة الحرية في واشنطن العاصمة لدعمه في رفض نتائج الانتخابات الرئاسية، والتي أظهرت تفوق جو بايدن.

وكان ترامب ذهب في وقت سابق بموكبه الرئاسي إلى هذه الحشود لتحيتها على موقفها الداعم له، قبل أن يتوجه إلى ملعب الجولف الخاص به.

واحتشد أنصار ترامب، وسط واشنطن، للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية، بعد الإعلان عن فوز جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 4 سنوات.

ومنذ إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز بايدن وجه ترامب، اتهامه للحزب الديمقراطي بتزوير الانتخابات الأمريكية الأخيرة، مؤكدًا أنه سيلجأ للقضاء والمحكمة العليا للتحقق من نتائج الانتخابات.

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