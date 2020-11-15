نشرة الحوادث.. جثث «سفاح الجيزة» تنتظر الحمض النووى.. ومالك معمل تحاليل يفقأ عين شاب
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:04 ص
محمد السيدطباعة
يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث اليوم السبت، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
«فقأ عينه».. ضبط مالك معامل تحاليل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب بحلوان
ألقت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسى القبض على المتهمين "محمد أ" مالك معامل تحاليل شهيرة بحلوان، و"محمود ع" مدير المعامل بعد تورطهما فى واقعة شروع فى قتل، بالإضافة للتسبب فى عاهة مستديمة لشاب عبارة عن «فقأ» عين.
إحالة عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في الأميرية للمحاكمة
أمرت نيابة الأميرية، اليوم، بإحالة ٣ لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه في منطقة الأميرية.
مجازاة مسئولين سابقين بضرائب جنوب القاهرة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، "أ.و" رئيس مجموعة مكافحة التهرب الضريبى بمنطقة ضرائب جنوب القاهرة مبيعات، بخصم أجر 60 يوما من راتبه، وغرمت "ه.ك" مدير عام مكافحة التهرب الضريبى سابقًا بذات المنطقة بما يعادل الأجر الوظيفي، كما غرمت "م.ع" مأمور ضرائب بمكافحة التهرب الضريبى سابقًا بما يعادل الأجر الأساسي، لارتكاب مخالفات في تهرب شركة من الضرائب على عقد بيع محطة لتحلية المياه، مما تسبب في سقوط ١٧ قضية تهريب ضريبي بالتقادم.
أقوال السائق منقذ طفل الشروق من الخطف
قال سائق السيارة ويدعى "أحمد. م"، والذى تمكن من إنقاذ الطفل "حمزة. م" ١٣ سنة، من الخطف بأحد شوارع مدينة الشروق، إنه يرى أن المتهمين اللذين حاولا خطف طفل بالشروق كان هدفهما سرقة الدراجة التى يستقلها الطفل وليس خطفه.
«ذبحه بسكين».. تجديد حبس قاتل زوج والدته بالزيتون
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس متهم بقتل زوج والدته بمنطقة الزيتون، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
حفظ التحقيقات فى اتهام صالح جمعة بتهشيم سيارتين بالزمالك
قررت نيابة قصر النيل، حفظ التحقيقات فى واقعة اتهام صالح جمعة لاعب النادى الأهلى بالتسبب فى تهشيم سيارتين، وذلك لتصالح اللاعب مع مالكىّ السيارتين.
نشرة أخبار الحوادث اليوم السبت 14-11-2020
انتظار نتيجة فحص الحمض النووي لرفات جثتي «سفاح الجيزة»تواصل النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في جرائم سفاح بولاق الدكرور، الذي قتل زوجته وصديقه، ودفنهما أسفل بلاط شقة في فيصل.
«فقأ عينه».. ضبط مالك معامل تحاليل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب بحلوان
ألقت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسى القبض على المتهمين "محمد أ" مالك معامل تحاليل شهيرة بحلوان، و"محمود ع" مدير المعامل بعد تورطهما فى واقعة شروع فى قتل، بالإضافة للتسبب فى عاهة مستديمة لشاب عبارة عن «فقأ» عين.
إحالة عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في الأميرية للمحاكمة
أمرت نيابة الأميرية، اليوم، بإحالة ٣ لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه في منطقة الأميرية.
مجازاة مسئولين سابقين بضرائب جنوب القاهرة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، "أ.و" رئيس مجموعة مكافحة التهرب الضريبى بمنطقة ضرائب جنوب القاهرة مبيعات، بخصم أجر 60 يوما من راتبه، وغرمت "ه.ك" مدير عام مكافحة التهرب الضريبى سابقًا بذات المنطقة بما يعادل الأجر الوظيفي، كما غرمت "م.ع" مأمور ضرائب بمكافحة التهرب الضريبى سابقًا بما يعادل الأجر الأساسي، لارتكاب مخالفات في تهرب شركة من الضرائب على عقد بيع محطة لتحلية المياه، مما تسبب في سقوط ١٧ قضية تهريب ضريبي بالتقادم.
النيابة تستدعى 15 شخصًا من أهالى «عروس المنيا»أمرت نيابة مركز المنيا، تحت إشراف المستشار تامر مطيع، استدعاء 15 شخصًا من أهالي "رحمة" طالبة المعهد الصحي الفني، المعروفة إعلاميا بـ"عروس المنيا"، والتي عثر على جثتها أسفل كوبري قرية زهرة بعد اختفائها 3 أيام.
أقوال السائق منقذ طفل الشروق من الخطف
قال سائق السيارة ويدعى "أحمد. م"، والذى تمكن من إنقاذ الطفل "حمزة. م" ١٣ سنة، من الخطف بأحد شوارع مدينة الشروق، إنه يرى أن المتهمين اللذين حاولا خطف طفل بالشروق كان هدفهما سرقة الدراجة التى يستقلها الطفل وليس خطفه.
«ذبحه بسكين».. تجديد حبس قاتل زوج والدته بالزيتون
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس متهم بقتل زوج والدته بمنطقة الزيتون، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
حفظ التحقيقات فى اتهام صالح جمعة بتهشيم سيارتين بالزمالك
قررت نيابة قصر النيل، حفظ التحقيقات فى واقعة اتهام صالح جمعة لاعب النادى الأهلى بالتسبب فى تهشيم سيارتين، وذلك لتصالح اللاعب مع مالكىّ السيارتين.