رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث.. جثث «سفاح الجيزة» تنتظر الحمض النووى.. ومالك معمل تحاليل يفقأ عين شاب

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:04 ص
جثة
جثة
محمد السيد
طباعة
يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث اليوم السبت، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

نشرة أخبار الحوادث اليوم السبت 14-11-2020


انتظار نتيجة فحص الحمض النووي لرفات جثتي «سفاح الجيزة»

تواصل النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في جرائم سفاح بولاق الدكرور، الذي قتل زوجته وصديقه، ودفنهما أسفل بلاط شقة في فيصل.

«فقأ عينه».. ضبط مالك معامل تحاليل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب بحلوان
ألقت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسى القبض على المتهمين "محمد أ" مالك معامل تحاليل شهيرة بحلوان، و"محمود ع" مدير المعامل بعد تورطهما فى واقعة شروع فى قتل، بالإضافة للتسبب فى عاهة مستديمة لشاب عبارة عن «فقأ» عين.

إحالة عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في الأميرية للمحاكمة
أمرت نيابة الأميرية، اليوم، بإحالة ٣ لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه في منطقة الأميرية.

مجازاة مسئولين سابقين بضرائب جنوب القاهرة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، "أ.و" رئيس مجموعة مكافحة التهرب الضريبى بمنطقة ضرائب جنوب القاهرة مبيعات، بخصم أجر 60 يوما من راتبه، وغرمت "ه.ك" مدير عام مكافحة التهرب الضريبى سابقًا بذات المنطقة بما يعادل الأجر الوظيفي، كما غرمت "م.ع" مأمور ضرائب بمكافحة التهرب الضريبى سابقًا بما يعادل الأجر الأساسي، لارتكاب مخالفات في تهرب شركة من الضرائب على عقد بيع محطة لتحلية المياه، مما تسبب في سقوط ١٧ قضية تهريب ضريبي بالتقادم.

النيابة تستدعى 15 شخصًا من أهالى «عروس المنيا»

أمرت نيابة مركز المنيا، تحت إشراف المستشار تامر مطيع، استدعاء 15 شخصًا من أهالي "رحمة" طالبة المعهد الصحي الفني، المعروفة إعلاميا بـ"عروس المنيا"، والتي عثر على جثتها أسفل كوبري قرية زهرة بعد اختفائها 3 أيام.

أقوال السائق منقذ طفل الشروق من الخطف
قال سائق السيارة ويدعى "أحمد. م"، والذى تمكن من إنقاذ الطفل "حمزة. م" ١٣ سنة، من الخطف بأحد شوارع مدينة الشروق، إنه يرى أن المتهمين اللذين حاولا خطف طفل بالشروق كان هدفهما سرقة الدراجة التى يستقلها الطفل وليس خطفه.

«ذبحه بسكين».. تجديد حبس قاتل زوج والدته بالزيتون
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس متهم بقتل زوج والدته بمنطقة الزيتون، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

حفظ التحقيقات فى اتهام صالح جمعة بتهشيم سيارتين بالزمالك
قررت نيابة قصر النيل، حفظ التحقيقات فى واقعة اتهام صالح جمعة لاعب النادى الأهلى بالتسبب فى تهشيم سيارتين، وذلك لتصالح اللاعب مع مالكىّ السيارتين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة معادلة الدبلومات الفنية التجارية 2020

تفاصيل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020 وعدد مستحقي الدعم

وزيرة الصحة تكلف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بمتابعة حالة صلاح

تفاصيل جديدة فى واقعة «طالبة ضفائر الراستا» بالجيزة

الصور

image description

عباقرة مصر.. «الدستور» تحاور طلاب مدرسة الضبعة النووية

image description

بيطري أسيوط: ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

image description

كشف سقارة الأثري

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

الأكثر قراءة

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بازدراء الدين المسيحى

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

«راموس» يتربع على عرش أوروبا الكروى بإنجاز فريد

رونالدو يخيب آمال الجماهير البرتغالية

جريميو يفوز برباعية على سيارا فى الدورى البرازيلى

المكسيك تفوز على كوريا الجنوبية وديا

أيام زمان

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

كواليس معركة الرقابة والأزهر ضد الأبنودي وعبد الحليم بسبب أغنية «المسيح»

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
المزيد

الثقافة

منشورات تكوين تطرح رواية «قسم المحكومين» بالعربية

اليوم.. افتتاح معرض «ارسم بلدك» بجاليرى لمسات

صدور رواية «الحياة بعينٍ ثالثة» للشاعر عادل خزام

اليوم.. إبراهيم عيسى يوقع روايته «كل الشهور يوليو»