نشرة الحوادث.. جثث «سفاح الجيزة» تنتظر الحمض النووى.. ومالك معمل تحاليل يفقأ عين شاب

نشرة أخبار الحوادث اليوم السبت 14-11-2020

انتظار نتيجة فحص الحمض النووي لرفات جثتي «سفاح الجيزة»

«فقأ عينه».. ضبط مالك معامل تحاليل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب بحلوان



إحالة عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في الأميرية للمحاكمة



مجازاة مسئولين سابقين بضرائب جنوب القاهرة



النيابة تستدعى 15 شخصًا من أهالى «عروس المنيا»

«ذبحه بسكين».. تجديد حبس قاتل زوج والدته بالزيتون



حفظ التحقيقات فى اتهام صالح جمعة بتهشيم سيارتين بالزمالك



تواصل النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في جرائم سفاح بولاق الدكرور، الذي قتل زوجته وصديقه، ودفنهما أسفل بلاط شقة في فيصل.ألقت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسى القبض على المتهمين "محمد أ" مالك معامل تحاليل شهيرة بحلوان، و"محمود ع" مدير المعامل بعد تورطهما فى واقعة شروع فى قتل، بالإضافة للتسبب فى عاهة مستديمة لشاب عبارة عن «فقأ» عين.أمرت نيابة الأميرية، اليوم، بإحالة ٣ لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه في منطقة الأميرية.عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، "أ.و" رئيس مجموعة مكافحة التهرب الضريبى بمنطقة ضرائب جنوب القاهرة مبيعات، بخصم أجر 60 يوما من راتبه، وغرمت "ه.ك" مدير عام مكافحة التهرب الضريبى سابقًا بذات المنطقة بما يعادل الأجر الوظيفي، كما غرمت "م.ع" مأمور ضرائب بمكافحة التهرب الضريبى سابقًا بما يعادل الأجر الأساسي، لارتكاب مخالفات في تهرب شركة من الضرائب على عقد بيع محطة لتحلية المياه، مما تسبب في سقوط ١٧ قضية تهريب ضريبي بالتقادم.أمرت نيابة مركز المنيا، تحت إشراف المستشار تامر مطيع، استدعاء 15 شخصًا من أهالي "رحمة" طالبة المعهد الصحي الفني، المعروفة إعلاميا بـ"عروس المنيا"، والتي عثر على جثتها أسفل كوبري قرية زهرة بعد اختفائها 3 أيام.قال سائق السيارة ويدعى "أحمد. م"، والذى تمكن من إنقاذ الطفل "حمزة. م" ١٣ سنة، من الخطف بأحد شوارع مدينة الشروق، إنه يرى أن المتهمين اللذين حاولا خطف طفل بالشروق كان هدفهما سرقة الدراجة التى يستقلها الطفل وليس خطفه.قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس متهم بقتل زوج والدته بمنطقة الزيتون، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.قررت نيابة قصر النيل، حفظ التحقيقات فى واقعة اتهام صالح جمعة لاعب النادى الأهلى بالتسبب فى تهشيم سيارتين، وذلك لتصالح اللاعب مع مالكىّ السيارتين.