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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«البيج والزيتي» لطلاء واجهات المباني في أسوان

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:20 م
المباني في أسوان
المباني في أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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عقد العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اجتماعًا مع أهالي وأصحاب العقارات والشركات بشارع كورنيش النيل، تنفيذًا  لتوجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وبحضور محمود بهاء نائب رئيس المدينة ورئيس حي غرب المدينة.

ناقش الاجتماع البداية التمهيدية لتطبيق قرار مجلس الوزراء بتوحيد اللون لطلاء الواجهات للعقارات بجميع شوارع مدينة أسوان، حيث سيتم الطلاء بألوان بيج فاتح وزيتي غامق لجميع العقارات القديمة والحديثة.

الجدير بالذكر أن حي جنوب المدينة، أجرى حملة بالحي أسفرت عن رفع أكثر من ١٥ حالة إشغال بمنطقة كسر الحجر، تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس مركز ومدينة أسوان.

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