الباز عن المناورات المصرية السودانية: «هذا بلد لا يفرط في حقوقه»

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على المناورات العسكرية المصرية السودانية، قائلًا: "كل واحد هيضع مننا تفسير لتلك المناورات".













وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن التدريبات المصرية السودانية لأول مرة تحدث بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذا بلد لا يفرط في حقوقه، وقوته في يده، وممكن تلك القوة تتحرك في أي اتجاه وفي أي وقت.













وتابع: "الشعب والجيش إيد واحدة، لمواجهة أي خطر، ومستحيل تفصل في مصر بين شعبها وجيشها، لأن الجيش ده في النهاية هو الشعب".