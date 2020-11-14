بعد فشل محاولات الصلح.. بسمة بوسيل توجه رسالة لمنتقديها

تعرضت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، لهجوم شديد من جمهور زوجها النجم تامر حسني وذلك بسبب إعلانها أمس انفصالها عن تامر وتحضير أوراق طلاقهما رسميًا خلال الفترة المقبلة.وكتبت بسمة عبر ستوري حسابها الرسمي على انستجرام: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور وكمان أحب أعرفكوا إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق".ووجهت بسمة بوسيل منذ قليل رسالة لكل منتقديها عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "قل لشاتمك ومغتابك والمفتري عليك سبحان الذي سخرك لحمل سيئاتنا، كما سخر البهائم لحمل متاعنا".يشار إلى أن بسمة بوسيل وتامر حسني أعلنا الانفصال بعد زواج دام 8 سنوات، أنجبا خلالهم 3 أطفال، وبالرغم من محاولات الصلح من عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي بين الطرفين إلا أنهم لديهم إصرار على الانفصال.