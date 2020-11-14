«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

عاوزك تعرفني بيها

اشتغل جرسون

هتمسكوا في سيرة مين!؟

باردة منك

أسدد فرق الممثلات

في حياة الفنان الكبير نجيب الريحاني، الكثير من المواقف الكوميدية التي تثبت أنه كان يتمتع بسرعة بديهة عالية وردود قوية، وفي هذا التقرير نعرض بعضًا من طرائف الريحاني.كان نجيب الريحاني يركب سيارته ذات يوم فرأى على مسند المقعد شعرة صفراء طويلة، فعرف أنها سقطت من رأس امرأة، فسأل السائق:" قول الحقيقة يا اسطى، الشعرة دي بتاعت واحدة ست صح!"، واضطرب السائق وقال: "أيوة لكن اقول لحضرتك على الحكاية، فقاطعه الريحاني: "أنا مش عاوزك تقول لي حاجة، أنا عاوزك تعرفني بيها".أرسل إليه صديق من لندن خطابًا يشكو فيه من غلاء الأسعار، وارتفاع بقشيش الجرسونات حتى بلغ أكثر من 20%، فأرسل إليه الريحاني برقية تقول "اشتغل جرسون".تعودت إحدى سيدات الطبقة الراقية أن تدعو صديقاتها وبعض الفنانين إلى جلسات كل أسبوع بمنزلها، وذات يوم فكرت في دعوة الريحاني لهذا الاجتماع وقالت له: "كل صديقاتي ناويين يحضروا المرة دي"، فقال لها الريحاني:" يا خسارة.. أمال هتمسكوا في سيرة مين".قدم إليه أحد الفنانين سيجارة قائلًا: "دي سيجارة كويسة، بس "حامية شوية"، فقال الريحاني مداعبًا: "على كل حال.. مهما كانت "حامية" فهي "باردة منك".كان الريحاني مسافرًا مع أفراد فرقته إلى إحدى الدول العربية، وعند وصوله إلى الجمرك أخذ الموظف المختص يفحص الجوازات ويسأل الممثلات عن أعمارهن فلم تزد واحدة عن 18 سنة، ولما سأل الريحاني عن عمره قال 215 سنة، فاندهش الموظف وقال له: "إزاي ده"، فقال الريحاني:" عشان أسدد الفرق اللي سابته الممثلات".