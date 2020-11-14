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القبلة

«زراعة الأزهر» تنظم ورشة حول اعتماد المعايير الأكاديمية لبرنامج الألبان

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:44 م
الألبان
الألبان
إسلام أبو المجد
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في إطار سعي كلية الزراعة بجامعة الأزهر بالقاهرة للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، سيعقد قسم الألبان بالكلية ورشة عمل بعنوان «اعتماد المعايير الأكاديمية ARS لبرنامج الألبان»، بحضور الجهات المعنية من الهيئات البحثية والجامعات المصرية وشركات الصناعات الغذائية، والألبان وخريجي القسم يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 11 2020م، بقاعة البساتين بالكلية.

وأوضح الدكتور حمداوي حمدان بكري عميد الكلية، أن الورشة ستناقش المعايير الأكاديمية، واستطلاع آراء المجتمع المدني لمواكبة متطلبات سوق العمل، في ظل الدعم الدائم من فضيلة محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، لكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة؛ حتى تتمكن الكلية من الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدًا مواصلة العمل لاعتماد برامج جميع أقسام الكلية في أسرع وقت؛ لتسير الكلية في ركب التطور المستمر مع الكليات المناظرة محليًّا وعالميًّا.

من جانبه، طالب الدكتور ممدوح أحمد عمر، رئيس قسم الألبان بالكلية، جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم ببذل أقصى جهد في سبيل اعتماد برنامج الألبان وتشكيل اللجان؛ للقيام باستيفاء جميع متطلباتها، والاهتمام بإخراج هذه الورشة في أحسن صورة، مشيرًا إلى أن هذه الورشة وتأتي للعام الثاني على التوالي من أهم فعاليات القسم، وتعد بمنزلة الملتقى العلمي، الذي يجمع بين أساتذة الصناعات الغذائية والألبان بالجامعات المصرية والمراكز البحثية وخبراء الألبان بشركات ومصانع الألبان، مما يوفر البيئة المناسبة للجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي.

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