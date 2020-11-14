أول ظهور لـ تامر حسني بعد إعلان انفصاله عن زوجته (صور)

قدم تامر حسني حفلًا مساء اليوم بأحد أندية الشيخ زايد في أول ظهور له بعد إعلان زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل أمس، انفصالهما وتحضير أوراق الطلاق خلال الفترة الحالية.والتقط تامر حسني أثناء الحفل عددًا من الصور التذكارية مع نجوم ونجمات الفن الذين حرصوا على حضور الحفل وكان أبرزهم هنا شيحة وبشرى.كما حضر الحفل كل من نيللي كريم ويسرا ومحمد مكاوي وقدم تامر خلال الحفل عددا من أشهر أغانيه الذي تفاعل معه الحضور بشدة وظهر كعادته في حالة بهجة شديدة، وهو ما جعل الجمهور يعلق على قصده تجاهل ما يحدث بينه وبين زوجته المغربية.