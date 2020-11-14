«البعثات الدبلوماسية» كلمة السر.. وثيقة تكشف ملاحقة تركيا لمواطنيها في أمريكا

نشر موقع «نورديك مونيتور» السويدي، اليوم السبت، وثيقة مسربة من وزارة الخارجية الأمريكية، تكشف ملاحقة البعثات الدبلوماسية التركية في الولايات المتحدة لمعارضي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتوازي مع مطاردتهم في تركيا.ووفقًا للوثيقة، أدرجت القنصلية العامة التركية في نيويورك مواطنًا تركيًا تقدم بطلب للحصول على توكيل رسمي في أغسطس لتفويض محامٍ في تركيا لبيع ممتلكاته، ثم قام دبلوماسيون أتراك في نيويورك بجمع معلومات عن هذا المواطن وأفراد عائلته وأرسلوا ملفًا يتضمن عنوانهم وتفاصيل الاتصال بهم، إلى وزارة الخارجية في أنقرة.وأوضحت الوثيقة إرسال المذكرة التي نقلتها القنصلية العامة التركية في نيويورك، من قبل رئيس المديرية العامة للشؤون القنصلية بالوزارة مصطفى باريش المنير، إلى وزارتي العدل والداخلية التركيتين، ووكالة الاستخبارات التركية، في 2 سبتمبر الماضي.فيما كشفت وثيقة وزارة الخارجية الأمريكية حقيقة أن الملاحظات المضافة إلى نظام السجل العقاري التركي عبر الإنترنت، لم تمهد الطريق لمصادرة الأصول فحسب، بل أدت أيضًا إلى تحقيقات قضائية مع معارضي الحكومة الذين يعيشون في تركيا وخارجها.