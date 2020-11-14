المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج الأستروكس بالسلام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج مخدر الاستروكس بدائرة قسم السلام.كان قسم شرطة السلام تلقى معلومات مفادها قيام مسجل شقي خطر بترويج المخدرات على أحد الأشخاص في منطقة السلام.وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط "ضياء" مسجل، وعثر بحوزته على 800 جرام من مخدر الاستروكس، و14 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى، وسلاح أبيض.وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد ترويج المخدرات على عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي.وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات التي قررت إحالة المتهم للمحاكمة.