كنيسة الروم تحتفل بعيد ذهبي الفم في طنطا (صور)

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن ترأس القداس الإلهي في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل بطنطا، وذلك بمناسبة عيد القديس يوحنا بطريرك القسطنطينية المعروف بالقديس يوحنا ذهبي الفم.أضاف أنطونيو، في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، أنه عاونه في اتمام مراسم وطقوس القداس الإلهي في تلك المناسبة الأرشمندريت نقولا فانوس.