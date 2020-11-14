مستشارو الرئيس الأمريكي: ترامب يخطط للترشح في انتخابات 2024

كشف عدد من مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نيته في إعلان الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، بمجرد تأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.وفي مقابلات مع صحيفة "نيويورك تايمز"، مع أكثر من ستة من مستشاري ترامب وآخرين مقربين منه، قالوا إن الرئيس يأمل في أن يتمكن من الاستمرار الاحتفاظ بدعم قاعدته، لأنه يدرس الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.وينص التعديل الـ22 لدستور الولايات المتحدة على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من فترتين، لكنهما لا يشترط أن تكونا متتاليتين".وأشاروا إلى أن الرئيس لا يملك خطة واضحة للطعن في نتائج الانتخابات، على الرغم من رفضه الاعتراف بالهزيمة وإقامة دعاوى قضائية في عدد من الولايات.