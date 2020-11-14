البابا ثيودوروس: الرئيس السيسى صديق عظيم لليونان
السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:16 م
جرجس صفوتطباعة
"الرئيس السيسي صديق عظيم لليونان"، بهذه الكلمات الدافئة تحدث البابا ثيودوروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا قائلًا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي.. رئيس جمهورية مصر العربية صديق لليونان، وهو يحب وطنه ويعمل على تأكيد مكانته في المحافل الدولية. وهو مساند لبطريركيتنا، إنه يمنحنا القوة والأمل".
أضاف للإذاعة الرسمية اليونانية ERA: "إذا كنت في مصر فسترى أن اليونان لا تزال موجودة في هذا البلد، والهيلينية والروح اليونانية لا يزالان هنا، فالرّوابط الروحية توحّد الشعبين اليوناني والمصري".
أضاف للإذاعة الرسمية اليونانية ERA: "إذا كنت في مصر فسترى أن اليونان لا تزال موجودة في هذا البلد، والهيلينية والروح اليونانية لا يزالان هنا، فالرّوابط الروحية توحّد الشعبين اليوناني والمصري".