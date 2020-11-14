البابا ثيودوروس: الرئيس السيسى صديق عظيم لليونان

"الرئيس السيسي صديق عظيم لليونان"، بهذه الكلمات الدافئة تحدث البابا ثيودوروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا قائلًا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي.. رئيس جمهورية مصر العربية صديق لليونان، وهو يحب وطنه ويعمل على تأكيد مكانته في المحافل الدولية. وهو مساند لبطريركيتنا، إنه يمنحنا القوة والأمل".أضاف للإذاعة الرسمية اليونانية ERA: "إذا كنت في مصر فسترى أن اليونان لا تزال موجودة في هذا البلد، والهيلينية والروح اليونانية لا يزالان هنا، فالرّوابط الروحية توحّد الشعبين اليوناني والمصري".