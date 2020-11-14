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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«منقذ مصر».. الباز: الأجيال القادمة ستتوقف أمام إنجازات السيسي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:47 م
جريدة الدستور
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وصف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ"منقذ مصر"، مشيرا إلى أن الأجيال القادمة ستتوقف أمام إنجازات هذا الرجل.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الرئيس السيسي يقوم بعمل عظيم في تحديث القاهرة، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة ستنقل مصر إلى مكان آخر، لافتا إلى أن السيسي تفقد اليوم السبت، أكبر مدينة رياضية أولمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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