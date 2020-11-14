محافظ الدقهلية يتابع رفع وكسح تراكمات مياه الأمطار (صور)

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ، أعمال رفع وكسح تراكمات مياه الأمطار بنطاق مدينة المنصورة، بحضور محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة، محمد البسيونى رئيس حى شرق المنصورة.وأكد محافظ الدقهلية استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا بمواصلة جهود رفع تراكمات ومخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات الصرف وبالوعات، الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة للمتابعة الجادة حرصا على سلامة المواطنين.وكلف محافظ الدقهلية، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ونوابهم ورؤساء القري للمرافقة والإشراف على الفرق العاملة فى رفع التراكمات، مؤكدا تواجد فرق صيانة الكهرباء وجاهزية كافة المعدات بالوحدات المحلية، وكذا فرق النظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار تسقط في حينها.وشددّ محافظ الدقهلية على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنبًا إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.وفى ذات السياق تابع رؤساء الوحدات المحلية للأحياء والمراكز والمدن، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة مع استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المراكز والمدن، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار، بمشاركة نواب رؤساء المراكز والمدن، ورؤساء الأحياء والقرى ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة بجميع الشوارع بالمدن والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة، مؤكدا التواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء للتعامل الفورى مع جميع الأحداث الطارئة.