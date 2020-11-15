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اقتصاد

أسعار بورصة الدواجن الأحد 15-11-2020

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:20 ص
الدواجن
الدواجن
حسين العمدة
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تنشر «الدستور» تقرير يومي عن أسعار بورصة الدواجن بحالة أسعار كافة أنواع الدواجن المعروضة في الأسواق المصرية، والدواجن يقبل عليها المواطن المصري، ويبحث المواطنين عن أسعار الدواجن بشكل يومي على مؤشر البحث جوجل، وتختلف أسعار الدواجن وفقًا للأسعار اليومية للدواجن ومتغيرات السوق، ويتحكم في أسعار ارتفاع وانخفاض الدواجن استقرار أسعار العلف الذي تتناوله الدواجن، فضلًا عن متطلبات السوق المصري.

أسعار بورصة الدواجن في الأسواق اليوم الأحد الموافق 15-11-2020

يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 36 إلى 36.50 جنيه، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 21 إلى 21.50 جنيه، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و16 جنيهًا للكيلو، أما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 28 إلى 28.50 جنيه.

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وتراوح سعر الكتكوت "الأبيض" بين 5 إلى 5.25 جنيه الذي يبلغ من العمر يوم واحد، وسجل الكتكوت "ساسو" الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 3.75 إلي 4 جنيهات، وبلغ سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 3 إلي 3.25 جنيهًا، فيما سجل سعر كرتونة البيض البلدي ليتراوح سعره بين 29 إلى 30 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 26 إلى 27 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 27 إلى 28 جنيهًا، وبلغ سعر لحم الأرانب ليتراوح بين 35 إلى 38 جنيهًا، أما بلغ أسعار البط المسكوفي بين 30 إلى 30.25 جنيه، وسعر لحم البط مولارد 22 إلى22.50 جنيه.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث انخفضت بورصة أسعار الدواجن بنسبة تتجاوز الـ40%، في حين أن مصر تنتج حوالي مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

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