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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رانيا يوسف عن شائعة إصابتها بكورونا: «ربنا يهدى النفوس»

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:06 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
حسين الجندي
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نفت الفنانة رانيا يوسف ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت رانيا يوسف، في تصريحات لـ«الدستور»، إن ما يشاع حول إصابتها بكورونا لا يشغلها تمامًا، مضيفة «ربنا يهدي النفوس».

وعبرت عن سعادتها بعرض الجزء الثاني من مسلسل الآنسة «فرح» بداية من يوم 15 من شهر نوفمبر، مؤكدة أنها متواجدة مع كل صناع المسلسل بشكل مستمر لإنهاء تصوير الجزء الثاني.

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