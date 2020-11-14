وزيرة التخطيط: نسترشد دومًا بمسيرة الراحل بطرس غالي

أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والتنمية تسعى للتنمية بالتعاون مع الدول الإفريقية وكثير من المؤسسات، وساهمت أيضا في عدد من المبادرات التي تخدم هذا الغرض، متابعة أن المؤسسة تحتفي بطلبة الجامعات العليا في مجالات الدراسات السياسية والأفريقية.جاء ذلك جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل "مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والتنمية" السنوي الثاني، التي تأسست عام 2018، وتوزيع الجوائز، بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم سام نوجوما، رئيس ناميبيا الأسبق، ونخبة من الوزراء والدبلوماسيين المصريين والأفارقة، وليا بطرس غالي، حرم الدكتور بطرس غالي.وتابعت وزيرة التخطيط، أن المسيرة مستمرة وقائمة احترام التنوع والعلم والتقدم، وأننا نسترشد دوما بمسيرة دكتورنا الراحل، الدكتور بطرس غالي.واختتمت فعاليات الحفل بتكريم أوائل الطلاب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، بحضور أ.د. محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكذلك جائزة التميز العلمي في مجال الدراسات الأفريقية، بحضور السفير أحمد حجاج، الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، وجائزة التميز العلمي في مجالي القانون الدولي والعام والتنظيم العام، بحضور أ.د. مفيد شهاب، وزير الدولة للمجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق.