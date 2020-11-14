«مستثمرو أسيوط»: خفض أسعار الفائدة له تأثير إيجابى على النشاط الصناعى

قال المهندس علي حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن خفض أسعار الفائدة قرار عظيم، لكن الصناع ورجال الأعمال ينتظرون مزيدا من خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى خفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك مثل مصانع الحديد والأسمنت.وأضاف «حمزة» في تصريحات لـ«الدستور» أن خفض أسعار الفائدة سيكون تأثيرها إيجابي جدا على النشاط الصناعي، وزيادة التوسعات الصناعية، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت التصدي للتداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة خلال أزمة كورونا الفترة الماضية بطريقة احترافية شديدة بشهادة مؤسسات التمويل الدولية.