«بنحبك يا ريس».. آلاف العمال يحيّون السيسى أثناء تفقده مشروعات بالعاصمة الإدارية (فيديو)

وجه أكثر من 20 ألف عامل التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء تفقده مشروعات ومواقع إنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مرددين هتافات: «بنحبك يا ريس».تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد ظهر اليوم، السبت عددًا من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت "مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية"، والتى تعد أكبر مدينة رياضية أوليمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، حيث تمت إقامتها بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية طبقًا لأحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة.