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السبت 14 نوفمبر 2020 الموافق 28 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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فرنسا.. مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح بعد تعرضهم لهجوم فى شوليه
السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:56 م
هجوم في شوليه
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أفادت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية بمقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، بعد تعرضهم لهجوم في مدينة شوليه.
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