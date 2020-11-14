«مستثمرو سوهاج»: الصعيد سيشهد نهضة زراعية كبيرة قريبًا

قال المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن المستثمرين بمنطقة الصعيد يعانون من الحصول على قروض خاصة للاستثمار الزراعي.وأضاف الشندويلى لـ"الدستور"، أن اتحاد المستثمرين اجتمع مع رئيس البنك الزراعى المصري، الأسبوع الماضي، ليناقشون الصعوبات التي تواجه المستثمرين بمنطقة الصعيد، والعمل على تذليل التحديات التمويلية أمامهم، مؤكدًا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مستثمري سوهاج والبنك الزراعي.وأشار إلى أنه تم حل مشكلة أخذ القروض من البنك الزراعي لعدد من مستثمري الصعيد الراغبين في الحصول عليها، متوقعًا أن منطقة الصعيد ستشهد نهضة زراعية كبيرة خلال الفترة المقبلة.