«السكة الحديد»: تعليمات مشددة للسائقين الالتزام بالسرعة المحددة

أكدت هيئة السكة الحديد، أن هناك تعلميات مشددة من المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، بضرورة التزام السائقين بالسرعة المحددة وعدم تجاوزها منعا لوقوع أى مشكلة فنية أثناء مسير القطارات.وأوضحت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن هناك تعليمات مشددة للسائقين بعدم فصل جهاز الأمان والسلامة "atc"، والتي تساعد فى التحكم في سرعة القطار بالسرعة المطلوبة وعدم تجاوزها إلى جانب الانتظار في حال وجود مشكلة فنية داخل القطار.وأشارت الهيئة إلى أن جميع السائقين ملتزمين بالتعليمات ومن لم يلتزم ويقوم بفضل جهاز "atc"، يتعرض للجزاء.